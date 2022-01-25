Сринагар, Индия, 26 января, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Не менее четырех человек получили ранения в результате террористического акта, который устроили 25 января неизвестные в индийском городе Сринагар (союзная территория Джамму и Кашмир). Об этом передал телеканал NDTV.

Maks Portal Боевая граната

Злоумышленники бросили гранату в сотрудников сил безопасности. Пострадавшими оказались полицейский и его жена, а также еще два человека. Все раненные были доставлены в больницу. Их состояние стабильное.

Инцидент произошел перед национальным праздником Индии — Днем республики, который празднуется 26 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января на одном из рынков на востоке индийской столицы Нью-Дели нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, которые было помещено в сумку и могло быть приведено в действие с использованием мобильного телефона.