С бывших топ-менеджеров «Нэклис-Банка» требуют 1,5 млрд рублей
Москва, 26 января, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий лопнувшего два года назад «Нэклис-Банка» потребовал привлечь к ответу шесть бывших топ-менеджеров компании, взыскав с них 1,512 млрд рублей убытков. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии 31 января 2022 года — с ходатайства об аресте имущества фигурантов, передаёт ИА REGNUM.
Среди ответчиков — бывший глава правления Сергей Борискин и экс-члены правления. Общая сумма претензий к ним — 1 512 145 899,01 рубля.
Напомним, банк остался без лицензии 10 января 2020 года, будучи по размеру активов на 249-м месте в РФ. В те годы кредитная организация среди прочего занималась доставкой пенсий по столице и Подмосковью.
Созданный в 1991 году банк на 2018 год на 64% принадлежал Наталье Касперской (гендиректору группы InfoWatch). Долей она владела через кипрскую фирму.
У банка был филиал в Краснодаре.
На начало декабря 2021 года у банка были установлены долги перед 326 кредиторами на общую сумму 2 230 282 000 рублей.
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