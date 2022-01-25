Вашингтон, 26 января, 2022, 01:12 — ИА Регнум. США пригрозили Белоруссии принять «решительные и быстрые меры» в случае, если её территория будет использоваться при нападении на Украину. Об этом 25 января сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

«Мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.

Представитель Госдепа уточнил, что в случае, если вторжение на Украину произойдет из Белоруссии, либо российские войска будут размещены на её территории, НАТО может пересмотреть расстановку сил в странах, граничащих с Белоруссией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Вашингтон в «подталкивании» Минска к военным действиям.