Кампала, 26 января 2022, 00:50 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами наводнений, вызванных серьезными ливнями, в районе Кисоро на юго-западе Уганды. Об этом сообщает пресс-служба угандийского общества Красного креста.

Национальный парк. Уганда
Национальный парк. Уганда
(сс) Rweinkove

«Пока обнаружены тела восьмерых человек. Девятый погибший, ребенок, был унесен селевым потоком. Пока никто не знает, где его искать», — заявили в организации.

Отмечается, что пятеро человек погибли в деревне Бузейи, еще четверо — в населенных пунктах Кабале и Рукери. При этом от потоков воды и грязи пострадали ряд деревень у горы Махабура. В частности, бурные потоки смывали дома и вызывали разрушения. Пока местные власти оценивают ущерб от произошедшего.