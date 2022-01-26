Кампала, , 00:50 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами наводнений, вызванных серьезными ливнями, в районе Кисоро на юго-западе Уганды. Об этом сообщает пресс-служба угандийского общества Красного креста.

Национальный парк. Уганда (сс) Rweinkove

«Пока обнаружены тела восьмерых человек. Девятый погибший, ребенок, был унесен селевым потоком. Пока никто не знает, где его искать», — заявили в организации.

Отмечается, что пятеро человек погибли в деревне Бузейи, еще четверо — в населенных пунктах Кабале и Рукери. При этом от потоков воды и грязи пострадали ряд деревень у горы Махабура. В частности, бурные потоки смывали дома и вызывали разрушения. Пока местные власти оценивают ущерб от произошедшего.