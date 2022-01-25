Москва, , 23:30 — REGNUM Российские рэперы Ephemeral (Антон Ямпольский) и Pyrokinesis (Андрей Федорович) поделились совместной песней под названием «Карусель». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 25 января.

Музыка

Новая композиция является признанием авторов, в котором они раскрывают многогранность музыки. Эта работа стала дебютным сотрудничеством артистов.

Напомним, что ранее Pyrokinesis стал гостем подкаста «Книжный чел» на YouTube. В рамках видео музыкант рассказал о своих любимых книгах, видеоиграх и собственных амбициях.

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