Париж, 25 января, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Во Франции за прошедшие сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января министерство здравоохранения страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Отмечено, что это максимальное суточное количество заражений за все время пандемии коронавируса.

Кроме того, сообщается, что за последние 24 часа во Франции скончались 364 пациента с диагнозом COVID-19.

При этом правительство Франции заявляет, что около 80% населения страны полностью вакцинированы против коронавируса.