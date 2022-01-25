Элиста, 25 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Калмыкии опровергли слухи о массовом увольнении врачей из республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой. Об этом сообщила главный врач лечебного учреждения Светлана Манджиева 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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"Информация о «массовом увольнении врачей из РДМЦ» … не имеет ничего общего с действительностью. Для начала уточню одну деталь: ни одного имени «уволившегося» медработника не названо. Нагнетается только цифра в 18 безымянных человек. Коллектив РДМЦ обеспокоен распространением недостоверной информации», — пояснила она.

Коронавирус сильно повлиял на график работы медиков, однако системе здравоохранения удаётся выдержать натиск инфекции. В настоящее время сотрудники детской поликлиники работают по 14 часов в сутки, практически без выходных и праздников. Медицинская помощь оказывается фактически в круглосуточном режиме.