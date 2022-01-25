Рим, , 22:52 — REGNUM При решении экономических и политических вопросов между Западом и Россией следует учитывать «крепкую взаимозависимость» ЕС и России, заявил в интервью AGI во вторник, 25 января, президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 26 января президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретится с руководителями ведущих итальянских компаний. Предполагается обсудить сотрудничество в энергетике, промышленности, финансовой сфере.

Российская экономика обладает значительным потенциалом, и она тесна связана с экономикой ЕС, отметил Трани. Есть «силы», которые пытаются разрушить эти связи, но это не пошло бы на пользу ни российской, ни европейской экономике, убежден эксперт.