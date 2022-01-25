Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Ответ США на требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности не будет обнародован, заявила 25 января на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

По её словам, такого рода документы публиковать не принято.

«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это дипломатическая норма», — сказала Псаки.

При этом она заявила, что пока не может обозначить сроки передачи ответа США на российские требования, так как этим вопросом занимается Госдеп.

Напомним, предложения России по стратегической стабильности и гарантиям безопасности были опубликованы.

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