Рим, , 21:33 — REGNUM Брюссель внимательно следит за выборами президента Италии, заявил во вторник, 25 января, еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

Евросоюз желает Риму, чтобы «нынешняя ситуация стабильности» сохранялась бы и при новом главе государства, это важно в том числе и с точки зрения экономики, отметил он.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый тур закончился безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио и некоторых других политиков.