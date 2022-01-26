Москва, 26 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В России мелкие торговые точки некоторое время еще будут сохраняться в тех районах, где пока нет торговых центров или предприятий с полноценными сервисами и дополнительными услугами, но рано или поздно все они будут вынуждены исчезнуть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в 2021 году упало количество ларьков и продуктовых магазинов.

Perri Scope Ночной ларек

«Основная причина сокращения количества мелких торговых точек в изменении форматов розничной торговли и перераспределении товарооборота между онлайн‑ и офлайн-продажами. Преимуществом офлайна является комплексный клиентский опыт, предполагающий не только выбор и приобретение товаров, но и развлечения в рекреационных зонах, возможность удаленной работы в коворкинговых зонах и так далее. В отличие от торговых центров, располагающих такими возможностями, киоски, ларьки и маленькие магазины несут клиенту сугубо утилитарную функцию — возможность купить товар», — сказала Сяглова.

Поэтому, как пояснила она, потребители всё чаще склонны отказываться от таких форматов, что приводит к неуклонному замещению торговых точек подобного типа нишевыми и концептуальными магазинами, крупными торговыми центрами, супермаркетами и гипермаркетами.

«Можно предположить, что мелкие торговые точки некоторое время еще будут сохраняться в тех регионах или локациях, где пока нет торговых центров или предприятий с полноценными сервисами и дополнительными услугами. Но рано или поздно все они будут вынуждены уступить место конкурентам, делающим клиентский опыт более обширным, глубоким и полноценным», — добавила Сяглова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов объяснил, почему с экономической точки зрения ларьки и киоски невыгодны гражданам РФ.