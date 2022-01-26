Москва, 26 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Сокращение в России количества киосков и продуктовых магазинов объясняется в первую очередь ростом интернет-торговли и быстрой доставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ за 2021 год количество ларьков и продуктовых магазинов упало почти на 19%.

(сс) Florian Plag Киоск

«В 2021 году в связи с пандемией еще действовали ограничения, и многие люди перестали ходить в торговые центры, от этого их обороты упали. Но это не основная причина. Главной причиной является рост интернет-торговли и быстрой доставки, — сказал Нигматулин. — Кроме крупных федеральных сетей, которые доставляют любой товар до двери дома за 10−15 минут и где ценники порой ниже, чем в небольшом магазине, есть и местные предприниматели, которые тоже сориентировались и начали работать на доставку. К тому же минимальный чек для доставки значительно снизился. Если раньше для того, чтобы привезли товар, нужно было заказывать продукты минимум на 2−3 тысячи рублей, то сейчас доставка осуществляется уже от 300−500 рублей».

По его словам, количество новых интернет-магазинов однозначно будет расти за счет быстрой доставки и удобных интернет-приложений.

«Кроме того, выросло доверие к доставщикам продуктов, чего не было ранее — люди боялись, что им привезут некачественный или испорченный товар. Но сейчас система доставки хорошо выстроена и пользуется популярностью», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что многие российские торговые предприятия будут переформатированы под сеть брендовых шоу-румов.