Париж, , 20:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 25 января в Берлине на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Макрона, телефонные переговоры состоятся в первой половине дня 28 января.

«Я собираюсь провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры», — сказал Макрон.

О содержании этих переговоров президент Франции сообщать не стал.

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