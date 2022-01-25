Варшава, 25 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Польша приступила к постройке заграждений на ряде участков границы с Белоруссией, сообщает 25 января польская Пограничная служба на своей странице в Twitter.

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«Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство», — указано в заявлении польских пограничников.

Общая сумма контракта на постройку заграждений составляет 1,6 млрд злотых.

«Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи», — отмечает ведомство.

Заграждение общей протяжённостью 186 км должно перекрыть «уязвимые» участки границы.

Напомним, вопрос заграждений был поднят в Варшаве после кризиса с нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока, пытавшихся прорваться на территорию ЕС из Белоруссии.