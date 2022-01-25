Лос-Анджелес, США, , 20:07 — REGNUM Американская исполнительница Леди Гага рассказала том, как сообщила семье о своей роли в фильме «Дом Gucci». Об этом 25 января пишет Billboard.

Леди Гага Victoria's Secret

Артистка призналась, что заставила своего отца сесть перед тем, как рассказать ему о своей совместной работе с актёром Аль Пачино. «У моего отца всю жизнь были проблемы с сердцем. Я боялась, что это вернёт его в больницу», — пошутила артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Леди Гага сыграла Патрицию Реджани в фильме «Дом Gucci». Премьера киноленты состоялась в ноябре 2021 года.

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