Подгорица, 25 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) не поддержала инициативу по формированию правительства меньшинства в Черногории и не намерена участвовать в «партийных сделках». Об этом говорится в сообщении, которое митрополия распространила 25 января в ответ на появившуюся в черногорской прессе информацию о том, что СПЦ поддержит формирование правительства меньшинства.

Maxton Воскресенский собор в Подгорице, Черногория

В сообщении отмечается, что для митрополии Черногорско-Приморской была важна победа над «богоборческим бывшим режимом в августе 2020 года», которую одержали партии нынешнего парламентского большинства на волне народных крестных ходов.

«Как всем известно, эти мирные крестные ходы были евангельским проявлением борьбы за свободу веры. Поэтому никто не ожидает от митрополии, что она поддержит формирование какого бы то ни было правительства, которое прямым или косвенным путем вернуло бы к власти бывший режим», — цитирует телеканал РТС сообщение митрополии Черногорско-Приморской.

Напомним, что парламент Черногории в конце 2019 года принял скандальный закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы СПЦ. Этот закон вызвал волну народного протеста и серьезно подорвал позиции правящей на тот момент Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.