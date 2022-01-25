Москва, 25 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Инициативу ФАС по возможности изъятия акций стратегических предприятий глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал технической и детализирующей, парламентарий предлагает другие варианты контроля за приватизацией, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

«Безусловно, инициатива ФАС важна, но она носит скорее технический, детализирующий характер, потому что в законе об иностранных инвестициях это уже есть, ФАС конкретизирует возможность реституции в отношении недобросовестных сделок. Однако в данном случае речь ни о какой национализации не идёт. Национализация — это возмездное принудительное отчуждение имущества в пользу государства. А в этом предложенном ФАС варианте — именно применение последствий недействительности, ничтожности сделки. То есть подразумевается, что иностранные инвесторы заведомо знали, что они нарушают законодательство РФ, покупая акции стратегических организаций без согласования с правительственной комиссией, поэтому эти акции могут быть изъяты», — заявил Гаврилов.

По его убеждению, проблема стоит гораздо шире.

«Дело в том, что необходимо, во-первых, установление более жестких мер ответственности за нарушение закона об иностранных инвестициях, этот вопрос находится в разработке. И второе — важно понимать, что главные проблемы, которые мы планируем решить на законодательном уровне — это контроль за обеспечением безопасности страны в области функционирования предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности нашей страны, исключение спекулятивных сделок и попыток манипулирования со стороны зарубежных бенефициаров компаний, в управлении которых могут находится активы таких предприятий, целью которых являются попытки борьбы с российскими предприятиями как конкурентами на глобальных рынках вооружений, военной техники, современных технологий», — указал парламентарий.

Он сообщил о подготовке законопроекта об усилении госконтроля над акциями таких предприятий, передачи полномочий по согласованию отчуждения любых акций предприятий, являющихся стратегическими оборонными предприятиями на уровне Совета безопасности.

«Для этого необходимо внесение изменений в закон о приватизации, чтобы тем самым ограничить участие иностранных, включая офшорных, компаний в приватизации высоколиквидных активов на территории России, в том числе, активов стратегических предприятий. Компетенция по вопросам, связанным с участием отечественных компаний, аффилированных с нашими конкурентами, в приватизации стратегических предприятий должна принадлежать не только правительству, но и Совету безопасности России.», — говорит глава комитета Госдумы.

Кроме того, подчеркнул он, все реестры стратегических организаций должны быть синхронизированы и критерии должны быть общими.

По словам депутата, механизм предлагается в качестве «обеспечения интересов России, подобно как механизм защиты от спекулянтов на фондовом рынке, так и в данном случае — защита от враждебных действий, связанных с недружественным поглощением наших предприятий зарубежными конкурентами».

Ранее ФАС предложила возвращать государству приобретенные с нарушением закона акции, которые дают иностранным инвесторам прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием.

Читайте также:Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов