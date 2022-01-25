Вашингтон, 25 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) опубликовал отрывок из новой композиции. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram 25 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Вместе с треком артист выложил к нему видеосопровождение, в съемках которого поучаствовали другие участники коллектива Migos. Дата выхода работы на текущий момент неизвестна.

Напомним, что Offset является представителем хип-хоп группы Migos. В 2019 году рэпер выпустил сольный альбом под названием Father of 4.