Калуга, 25 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В День российского студенчества, 25 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился со студентами медицинского института Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского — участниками движения «Волонтёры-медики». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Встреча калужского губернатора Владислава Шапши со студентами-волонтёрами

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Глава области поздравил молодых людей с Татьяниным днём — традиционным праздником студентов, — поблагодарив будущих медиков за то, что в сложных условиях пандемии они совмещают учебу с работой в медицинских организациях области и волонтёрством. Многие из присутствовавших на встрече уже работали в «красной зоне». В ближайшее время на работу туда планируют выйти ещё 140 студентов калужского университета. Более 400 волонтеров-медиков остаются в резерве.

В ходе разговора молодые люди интересовались у губернатора дальнейшими перспективами развития здравоохранения области. В числе приоритетов глава региона назвал реализацию программы модернизации первичного звена и повышения квалификации медицинских работников, а также строительство поликлиники на Правобережье Калуги, больниц в Людиново и Козельске.