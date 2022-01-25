Йошкар-Ола, 25 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В медицинские организации Марий Эл для оказания медицинской помощи населению, в том числе больным с новой коронавирусной инфекцией COVID — 19, срочно требуются врачи-специалисты. Объявление опубликовано на портале минздрава республики.

Mos.ru Поликлиника

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В ведомстве уточнили, что сейчас наиболее востребованы будут врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты.

Причем не исключается трудоустройство тех медицинских работников, которые уже находятся на пенсии.

Соискателям предлагается напрямую обращаться в минздрава или непосредственно в медицинские организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл приняли решение о временном прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. По данным ведомства, за последние несколько дней количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, вызовов на дом терапевтов ко взрослым пациентам — в пять раз. Только в Йошкар-Оле за минувшие сутки число вызовов врачей на дом к детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции достигло 1,1 тыс. случаев.

Читайте также: В поликлиниках Марий Эл остановили плановую медпомощь