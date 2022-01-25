Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Доходы Санкт-Петербурга за 2021 год увеличились на 25%, что стало потенциалом для дальнейшего развития экономики. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Pixabay.com Рост дохода

«2021 год был отмечен значительным ростом доходов. В бюджет города поступило 843 миллиарда рублей — на 25,7% больше, чем в 2020 году. План по доходам перевыполнен на 4,4%. Профицит составил 46,7 миллиардов рублей. У экономики города есть хороший потенциал для дальнейшего развития», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На общий рост доходов Петербурга повлияли различные показатели. Так, собственные доходы города выросли на 28,3%. Налоговые платежи принесли Санкт-Петербургу 750 млрд рублей. При этом в рамках действия специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса отчисления увеличились вдвое. В целом, в городе отметилось увеличение организаций мало и среднего бизнеса на 11 тысяч. На сегодняшний день их число составляет 354 тысячи.

Несмотря на положительную динамику доходов Петербурга, статья расходов увеличилась за 2021 год на 86 млрд рублей. Это объясняется тем, что в указанном году Петербург вкладывал собственные средства в различные сферы. Объём капиталовложений по сравнению с 2020 годом вырос на 28%, что составило 96,4 млрд рублей. Часть средств была потрачена на строительство социальных объектов (детских садов, школ, медицинских учреждений).

Отметим, на 2022 год Александр Беглов поручил осуществить контроль и анализ использования городского бюджета по разным направлениям. Губернатор отметил, что в указанном году значительная часть бюджета будет использована на развитие Петербурга и социальную поддержку граждан.