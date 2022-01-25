Минск, 25 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Возле границы с Украиной необходимо быстрее создать военную группировку для прикрытия этого опасного направления, заявил 25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Национальной академии наук.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, на украинской границе ситуация складывается не лучше, чем на границе Белоруссии с Польшей.

«И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году на юге провести», — заявил Лукашенко.

«Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками», — добавил он, напомнив о попытках контрабанды оружия с территории Украины.

Также Лукашенко заявил, что совместные военные учения с Россией демонстрируют, что Белоруссия не одна и будет защищаться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022».