Рязань, 25 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Значительный рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией фиксируют в лечебных учреждениях Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 25 января в оперативной группе правительства региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По данным минздрава Рязанской области, в городской поликлинике ОКБ отмечен скачкообразный рост заболевших среди прикреплённого населения — за три последних дня количество пациентов с положительными ПЦР-тестами увеличилось в три раза. Специалисты отмечают, что такая картина характерна для штамма «Омикрон», который проявляется симптомами похожими на ОРВИ, такими как насморк, боль в горле, повышение температуры.

«Как и штамм «Дельта», «Омикрон» протекает легче для вакцинированных. На ранних стадиях заболевания рекомендуем противовирусные препараты, обильное питьё и контроль температуры тела. Признаки тяжелого течения: стойкий рост температуры тела выше 38 градусов, непроходящая головная боль и обострение сопутствующих заболеваний. В группе риска остаются пациенты, имеющие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, ожирение. А также те, кто до сих пор не вакцинирован», — считает главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе обновлён суточный рекорд по COVID-19 — зарегистрировано 327 случаев заражения, в больницы госпитализировано 108 пациентов.