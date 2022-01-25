Белгород, 25 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Организацию медицинской помощи пациенткам в ковидном роддоме Белгородской области проверит Росздравнадзор, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Территориальный орган начнёт проверку в отношении Шебекинской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-центр для беременных женщин, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано десять смертей матерей.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикаций историй родственников скончавшихся женщин доследственную проверку организовало также СУ СК по региону.