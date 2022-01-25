Бухарест, 25 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Представители городской администрации Бухареста назвали предварительную сумму ущерба от пятидневной забастовки работников общественного транспорта румынской столицы. В результате несанкционированных действий манифестантов город понес убытки на 16,6 млн леев ($3,78 млн), сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальным данным, указанная забастовка нанесла ощутимый удар по доходам главной транспортной компании Бухареста — STB. «По иронии судьбы, теперь транспортники не смогут рассчитывать на выплату жалования в полном объеме: у STB на это попросту нет денег», — говорится в документе мэрии Бухареста.

Как сказал журналистам глава компании Адриан Криц, в настоящее время на предприятии создана специальная комиссия по дисциплинарному расследованию обстоятельств акции неповиновения. «Лица, саботировавшие работу, будут уволены», — резюмировал он. Одновременно свое следствие по данному делу ведет прокуратура Бухареста.

Напомним, из-за массовых протестов транспортников в Бухаресте с 19 января было парализовано движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Активисты требовали повышения заработной платы, увеличения социальных пособий и льгот, а также улучшения условий труда.

Переговоры манифестантов с мэром Бухареста Никушором Даном положительных результатов не дали. Предполагается, что завершение указанной забастовки связано с согласием правительства Румынии рассмотреть вопрос о льготах транспортникам на государственном уровне.