Архангельск, 25 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Архангельске девять школ перевели на дистанционных режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Из-за высокой заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ с сегодняшнего дня на дистанционное обучение переведены девять образовательных учреждений Архангельска: школа № 1, гимназия № 3, школа № 10, гимназия № 24, школа № 33, школа № 48, школа № 54, школа № 62, Эколого-биологический лицей», — сообщили в мэрии.

Напомним, за сутки в регионе с ковидом госпитализировали 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стартовала ковид-вакцинация подростков.