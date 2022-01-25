Оттава, 25 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну, сообщает 25 января издание The Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

«Канада приказала семьям дипломатического персонала покинуть Украину», — сообщает портал издания.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Ранее в СНБО Украины заявили, что не наблюдают массового выезда иностранных дипломатов и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о том, что Россия со дня на день осуществит военное вторжение на Украину.