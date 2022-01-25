Челябинская область получила подростковую вакцину «Спутник М»
Челябинск, 25 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Челябинская область получила первую партию вакцины «Спутник М», предназначенной для вакцинации подростков от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб
Вакцина для детей «Спутник М»
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Её отгрузили на областной аптечный склад. В ближайшее время препарат поступил в медицинские учреждения Южного Урала.
В региональном минздраве напоминают, что вакцинация является бесплатной и добровольной. Привиться можно будет в поликлиниках и школах.