Пенза, 25 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до 28 февраля продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Кроме этого, внесены изменения в действующее постановление о режиме повышенной готовности. Согласно нововведениям, теперь посещать учреждения общественного питания, культурные и спортивные мероприятия можно не только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки о медотводе, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19 (ПЦР-исследование или ИХА-тест, действителен 48 часов).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за последние сутки выявили 215 случаев заражения коронавирусом, выписали 69 пациентов.

Читайте также: В Пензенской области за сутки госпитализировали 83 носителя коронавируса