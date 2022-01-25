Бухарест, , 16:26 — REGNUM Руководство сети популярных в Румынии гипермаркетов Metro объявило об изъятии из своих торговых точек крупной партии замороженных куриных ножек, бедер и спинок из-за подозрения на содержание в этой продукции сальмонеллы. Об этом 25 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

В магазине

Согласно официальной информации, зараженная курятина была обнаружена в ходе предварительной проверки в соответствующих магазинах Бухареста, Констанцы, Девы, Галаца и Оради. Как утверждают представители Национальной санитарной службы Румынии, указанный продукт представляет серьезную опасность для потребителя.

«Вся партия должна быть уничтожена», — подчеркивают медики.

В этой связи дирекция Metro обратилась к гражданам, купившим этот товар, с призывом вернуть его в магазины. «Покупателям будут возвращены потраченные средства, а в отдельных случаях даже выплачена компенсация», — говорится в обращении. Предполагается, что акция будет действовать до 4 февраля нынешнего года.

Ранее упомянутый гипермаркет уже проводил массовое изъятие из продажи продтоваров. В частности, в ноябре 2021-го года ритейлер инициировал отзыв с рынка замороженных кур польского производства.