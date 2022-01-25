Москва, 25 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности защиты от домашнего насилия, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Госдума

«Контингент дебоширов примерно устойчивый, и с ним надо бороться», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Статья 116.1 Уголовного кодекса дополняется частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

Санкции предусматривают обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев.

Конституционный суд (КС) 9 апреля 2021 года выпустил постановление, в котором статья Уголовного кодекса (УК) о побоях, совершенных административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК), признана неконституционной. Тем самым исправлен юридический парадокс, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз отделаться штрафом по административной статье, хотя за второе избиение он был подвергнут наказанию по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.

Еще одним принятым в первом чтении законопроектом истцы по этим статьям освобождаются от пошлины при обращении в суды.

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