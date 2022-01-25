Нью-Йорк, США, , 16:20 — REGNUM Актёр Билл Мюррей спел несколько песен в отеле Carlyle в Нью-Йорке (США). Об этом 25 января пишет Page Six, ссылаясь на свой источник.

Билл Мюррей Sachyn

По словам инсайдера Мюррей и «его группа» устроили импровизированное выступление в баре отеля. «Они просто играли 10, может быть, 15 минут. Это был сюрприз!» — говорит источник.

Ранее Билл Мюррей устроил концерт в одном из парков Нью-Йорка. Вместе с виолончелистом Яном Фоглером, скрипачкой Мирой Ванг и пианисткой Ванессой Перес он исполнил несколько песен, пока их не разогнала полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Мюррей устроил концерт в одном из парков Нью-Йорка