Лондон, 25 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Глава МИД Британии Лиз Трасс намерена посетить Украину на следующей неделе.

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Об этом она заявила в британском парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

По её словам, МИД Британии находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Кулебой.

«Я встречалась с министром Кулебой в декабре в Лондоне, мы поддерживаем с ним постоянный контакт и я совершу визит на Украину на следующей неделе», — заявила Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о планах визита в Россию. По данным российского МИД, соответствующий запрос из Лондона поступил и прорабатывается.