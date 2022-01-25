Тула, 25 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Работа фудкортов, аттракционов и детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах, приостанавливается в Тульской области с 27 января по 10 января. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Алексей Дюмин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фудкорт работает навынос

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Также с 27 января полустационарные учреждения будут оказывать социальные услуги на дому или в дистанционном формате.

Обязательными стали требования по обеспечению термометрии посетителей в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита. Также приостановлено проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.

В Тульской области также сохраняется запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей.