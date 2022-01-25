Курган, 25 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 26 человек, выписались по выздоровлению 11 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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За сутки лабораторно подтверждено 154 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 37 случаев больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 25 января выявлено 53 039 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 574 человека, скончались 1043 (два пациента за минувшие сутки).