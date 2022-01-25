Москва, 25 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Центральному банку (ЦБ) России следует больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля. Об этом 25 января заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При этом предпринимаемые Банком России меры на фоне резкого падению курса рубля не так важны, как работа по долгосрочной стабилизации курса российской валюты, отмечает экономист.

«Эти разовые меры не столь значимы и не столь важны. Важна политика в отношении национальной валюты, которой Центробанку следует придавать больше значения», — сказал Тосунян.

По его словам, Центробанк слишком увлекается борьбой с инфляцией, забывая о том, что ситуация на финансовом рынке и курс национальной валюты не менее важны для экономики страны.

«Мы таргетируем инфляцию длительное время, забывая что курс национальной валюты и состояние финансово-кредитного рынка это более значимые показатели, которые влияют на экономику», — отметил Тосунян.