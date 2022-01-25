Москва, 25 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Законопроект поддержали 294 депутата, 77 — против, два депутата воздержались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Одноуровневая система закладывает новый подход, в основе которого — принцип привязки к населению», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается сократить органы местного самоуправления не менее чем в 2 раза, однако решения будут принимать регионы, отметил парламентарий.

«Речь о ликвидации не идет, речь идет об оптимизации органов местного самоуправления», — добавил Крашенинников.

Инициатива подготовлена в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлена на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации, законопроект также регламентирует правовые отношения федеральных и региональных властей.

Против законопроекта выступили депутаты от СРЗП, КПРФ, недостатки нашли и в ЛДПР.

«Происходит огосударствление местного самоуправления», — дал оценку депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

Отказ от поселковой системы «несет в себе риски обезлюдивания» территорий, указал глава комитета Госдумы по региональной политик и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).

Предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального значения.

Губернаторы смогут отправлять глав муниципалитетов в отставку, в том числе за «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности». Сейчас главы регионов могут отрешать мэров только за нецелевое расходование средств из региональной казны, доказанное в суде.

Законопроект предполагает переходный период до 2028 года, что, по мнению авторов законопроекта, позволит работающим в муниципалитетах отработать сроки своих полномочий. К 2028 году муниципалитеты нижнего уровня — сельских и городских поселений — должны быть упразднены.

На законопроект поступил 41 отзыв из регионов. Инициатива будет доработана ко второму чтению.