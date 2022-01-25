Саранск, 25 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 83 пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 608 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 3335 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 90 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 37 860 жителей Мордовии. Всего в регионе подтвердили 42 367 случаев заражения коронавирусом, из них 187 — за минувшие сутки.

Читайте также: За сутки из ковид-стационаров выписались 90 жителей Мордовии