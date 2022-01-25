Саранск, 25 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 90 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 37 860 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 42 367 случаев заражения коронавирусом, из них 187 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1122 человека, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за предыдущий день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовию поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-М», которая предназначена для вакцинации подростков в возрасте 12−17 лет. Всего республика получила 480 комплектов вакцины. Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям республики.

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