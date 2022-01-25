Черкесск, 25 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры по нераспространению коронавируса среди школьников и студентов колледжей. С 25 января их отправили на дистанционный режим обучения. Работать на удаленке школам и средним специальным учреждениям предстоит пока до 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«С 26 января по 5 февраля включительно, все школы республики переводятся на дистанционный режим обучения. При этом в младших классах, по мере необходимости, будут открыты дежурные классы. <…> На дистанционный режим обучения с 26 января по 5 февраля также переходят студенты сузов Карачаево-Черкесии», —говорится в сообщении оперативного штаба.

Помимо этого решено приостановить деятельность детских учреждений дополнительного образования, а вузам Карачаево-Черкесии рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.