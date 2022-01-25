Варшава, 25 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда вечером 24 января участвовал в консультациях НАТО на тему ситуации вокруг Украины. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Сообщается, в ходе мероприятия Дуда заявил, что «перед лицом угрозы со стороны России важнейшие партнеры по НАТО демонстрируют единство». Глава Польши добавил, что нет никаких оснований считать, что в настоящее время Россия непосредственно угрожает Польше, однако есть опасения по поводу «российской угрозы» для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принимает в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.