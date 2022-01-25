Черкесск, 25 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии усилии антиковидные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и резкого роста числа заболевших. С 25 января на экстренный режим работы переведены медицинские организации, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Медицинские организации первичного звена здравоохранения переводятся на экстренный режим работы. Плановая медицинская помощь временно приостановлена», — говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба, состоявшегося 25 января.

Кроме того, как напомнили в уполномоченном органе, на удаленный режим работы должны быть переведены не менее 30% работников учреждений и предприятий. Самоизоляция действует для лиц в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию.

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