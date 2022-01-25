Абакан, 25 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Плановую медицинскую помощь ограничивают в Хакасии в связи с ростом количества заболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в республиканском министерстве здравоохранения.

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Уточняется, что за минувшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировали 44 пациента, выписали также 44 человека. На кислороде находятся 190 пациентов, на ИВЛ — 30.

«Сейчас наблюдается тенденция по росту количества амбулаторных пациентов, а также вызовов неотложки и скорой медицинской помощи», — отметили в минздраве. На дому от коронавирусной инфекции лечатся 2019 человек.

В Абаканской межрайонной больнице приняли решение о переносе плановой медицинской помощи в поликлинических отделениях. Временно они будут работать только с температурящими пациентами. Также отделение для работы с температурящими пациентами организуют по улице Чкалова, 24.

Решение по переносу плановой медпомощи принято и в Аскизской районной больнице.

Развернуты дополнительные койки в Саяногорской межрайонной больнице, Черногорской межрайонной больнице и Республиканском перинатальном центре.

На сегодняшний день в Хакасии для пациентов с коронавирусом развёрнуто 576 коек, из них занято 414. Доля свободного коечного фонда — 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 2553 случая COVID-19.