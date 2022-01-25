Йошкар-Ола, 25 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 25 января, 190 заявлений подано для получения единовременной выплаты гражданами в возрасте старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила зампред правительства республики Ольга Фёдорова.

Raimond Spekking, Wikimedia Commons Вакцинация против коронавируса

ИА REGNUM напоминает, ранее власти республики приняли решение о предоставлении единовременной выплаты жителям категории 60+, которые получили оба компонента вакцины от COVID-19 или ревакцинировались в период с 1 января по 14 марта 2022 года.

Ожидается, что такие выплаты могут получить 45 тыс. жителей республики. Финансирование программы будет осуществлять республиканский бюджет за счет ассигнований министерству социального развития.

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