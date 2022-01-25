Абакан, 25 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в количестве 96 доз поступил в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в республиканском министерстве здравоохранения.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Поставка второго компонента ожидается в ближайшее время. Как уточнили в минздраве, вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнётся после распределения препарата по медучреждениям — после получения второго компонента.

В целом, по оценкам медиков, вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме. Общее количество привитых на 25 января — 273 202 человека. Получил обе дозы вакцины и завершил вакцинацию 195 361 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам минздрава, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 322 тысячи человек.