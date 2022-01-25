Йошкар-Ола, 25 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Минздрав Марий Эл видит необходимость обязательного введения ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях республики. Об этом заявила министр здравоохранения республики Марина Панькова на совещании, которое провел глава региона Александр Евстифеев.

Дети в медицинских масках

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По словам министра образования и науки Марины Ревуцкой, в настоящее время карантин по ОРВИ и гриппу действует в 31 группе в 23 детских садах, 4 дошкольных группах при 3 школах, в 268 классах в 68 школах, из них 38 классов с COVID-19.

Полностью на дистанционное обучение отправлены учащиеся 28 школ республики, из них 19 — в Йошкар-Оле, а также три детских сада.

Из-за коронавируса приостановлен учебный процесс в 38 классов в 17 школах, дети учатся в дистанционном формате.

В свою очередь глава регионального управления Роспотребнадзора республики Светлана Булатова отметила, что на сегодняшний день нет оснований для перевода детей на дистанционное обучение. Необходим индивидуальный подход к каждому учебному заведению.

По ее словам, по состоянию на 25 января зарегистрированы единичные случаи заносов COVID-19 учащимся в 101 образовательную организацию, из которых на сегодняшний день сформировалось пять очагов с двумя заболевшими в четырех учреждениях и пятью заболевшими — в одном.

С 18 по 25 января выявлено 153 случая заражения коронавирусом среди детей. На лечении в стационарах находятся 65 несовершеннолетних в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Неделей ранее COVID-19 был подтвержден у детей в 27 случаях. Рост составил 1,7 раза.

Евстифеев поручил вести мониторинг уровня заболеваемости в школах, детских садах и вузах в ежедневном режиме. В случае ухудшения эпидситуации решение о переводе образования в дистанционный формат будет принято до 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл приняли решение о временном прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. За последние несколько дней количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, вызовов на дом терапевтов ко взрослым пациентам — в пять раз. Только в Йошкар-Оле за минувшие сутки число вызовов врачей на дом к детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции достигло 1,1 тыс. случаев.

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