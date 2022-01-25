Афины , 25 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис призвал выплатить 2000 евро владельцу каждого автомобиля, застрявшего 24 января из-за снегопада на шоссе Аттики Одос. Предложение он внес во время совещания 25 января с руководством компании, управляющей данной дорогой. Об этом сообщает AMNA.

uknowgayle Снегопад

В ходе совещания была проведена оценка ситуации и приняты решения по решению сохраняющихся проблем, вызванных суровыми погодными условиями. На совещании под председательством премьер-министра присутствовали министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, министр по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Христос Стилианидис, государственные министры Йоргос Герапетритис и Акис Скерцос, заместитель министра гражданской защиты Лефтерис Эконому, заместитель министра премьер-министра и пресс-секретарь правительства Янис Эконому, генеральный секретарь премьер-министра Григорис Димитриадис.

Как сообщало ИА REGNUM, в полдень 24 января в Греции на помощь застрявшим на шоссе водителям — в снежную ловушку попали несколько сотен машин — пришли военные, пожарные, полиция и волонтеры. Операция длилась всю ночь и продолжилась во вторник, 25 января, армейский штаб и волонтеры добираются до водителей и раздают еду, воду и одеяла.