Барнаул, 25 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Идея с освобождением от работы простудившихся граждан неплохая и, надо сказать, не новая. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край). Комментируя предложение заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, он пояснил:

Простуда

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«В ряде стран уже реализовано нечто подобное, но имеют место злоупотребления граждан таким своим правом. Поэтому, что касается нашей страны, я бы считал такую новацию преждевременной.

Все-таки человек, не обладающий опытом и компетенциями медработника, не может достоверно определить как наличие определенного заболевания, так и возникновение факта временной нетрудоспособности. Если причиной подобной новации является нехватка врачей, то целесообразней будет обратить внимание на проблемы здравоохранения, а не пытаться бороться с последствиями этих проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, освобождать от работы на три дня простудившихся граждан России предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Свою инициативу активу он направил министру труда Антону Котякову.