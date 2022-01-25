Салехард, 25 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 25 января за сутки госпитализировано 33 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях лечатся 311 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Выздоровел за сутки 201 ямалец. Заразились коронавирусом 711 человек — на восемь человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 44 вахтовика.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 040 случая заражения коронавирусом, выздоровели 60 935 человека, 976 скончались. Отметим, что за последние сутки летальных исходов от COVID-19 не фиксировалось.