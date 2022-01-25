Сеул, 25 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Быстрое распространение штамма «Омикрон» и сбои в цепочках поставок являются серьезными рисками для экономики Южной Кореи. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Кауфман в ходе онлайн встречи с министром стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что с 11 по 25 января члены правительства Южной Кореи и представители МВФ провели ежегодные консультации, в ходе которых обсудили экономическую ситуацию в стране, а также меры реагирования на пандемию коронавируса.

В ходе онлайн встречи Кауфман назвал Южную Корею «образцовой страной», которой удалось справиться с последствиями пандемии и восстановить экономику.